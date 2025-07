Gebrochene Trinkwasserleitung repariert - Versorgung in Leuna und Schkopau läuft wieder an

Leuna/Schkopau. - In Teilen von Schkopau und Leuna ist es am Mittwochmorgen zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung gekommen. In vielen Haushalten kam nichts mehr aus der Leitung. Erst seit dem späten Nachmittag läuft die Wasserversorgung wieder an.