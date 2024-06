Der Müchelner Fotograf Hubert Storch lädt ab Sonnabend, 15. Juni, in seine neue Ausstellung in der Geiseltalseekirche ein. Humor spielt dabei eine große Rolle.

Was zum Schmunzeln in der Geiseltalseekirche

Neue Ausstellung in Mücheln

Mücheln/MZ. - „Was zum Schmunzeln“ heißt die neue Fotoausstellung des Müchelners Hubert Storch, die am Samstag, dem 15. Juni, um 14.30 Uhr in der Geiseltalseekirche in Mücheln-Neubiendorf eröffnet wird. Zur Vernissage gibt es musikalische Begleitung von Joanne Betschak. Der Kirchenförderverein lädt zu Kaffee, Tee, Gebäck und guten Gesprächen ein. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende für die weitere Vereinsarbeit wird erbeten.