Vor mehr als einem Jahr versprach Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff den Anrainerkommunen des Flughafens Leipzig Unterstützung. In Schkopau und Kabelsketal hat man Wünsche, wie die aussehen könnte. Was ist bisher geschehen?

Ein Eurowings-Flugzeug startet am Flughafen Leipzig/Halle – während Sachsen Millionen in die Infrastruktur investiert, warten die Nachbargemeinden in Sachsen-Anhalt auf Unterstützung.

Kabelsketal/Schkopau/MZ. - Der Freistaat Sachsen hat vor Weihnachten noch einmal Geschenke im Umfeld des Flughafens Leipzig/Halle verteilt. Nachdem aus Geldern des „Masterplans“ zur Entwicklung des Umfelds bereits im April 2024 der Bau einer neuen Schwimmhalle in Schkeuditz auf den Weg gebracht wurde, kündigte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) laut LVZ im Dezember 30 weitere Infrastrukturmaßnahmen im Gesamtwert von 21 Millionen Euro an. Dabei geht es vor allem um den Bau von Brücken, Straßen und Radwegen in den Anrainerkommunen des Flughafens – mit zwei Ausnahmen: Schkopau und Kabelsketal. Die liegen schließlich hinter der Landesgrenze. Der Freistaat sieht sich deshalb nicht zuständig, auch wenn der Flughafen, unter dessen Fluglärm auch die Nachbarn in Sachsen-Anhalt leiden, auf seinem Territorium liegt.