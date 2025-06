Obwohl die Behörden seit letztem Jahr mehrere Maßnahmen zum Schutz der Störche umgesetzt haben, ist die Kompostieranlage Beuna nach wie vor übersät mit Verpackungsmüll und Gummis. Auch das Abdecken der Haufen funktionierte nicht so, wie der Anlagenbetreiber und das Umweltamt es sich vorgestellt hatten. Die Wildvogelhilfe Leipzig erwägt in Sorge um die Tiere nun, Anzeige zu erstatten.

Was Umweltamt und Anlagenbetreiber jetzt tun wollen, um Jungstörche noch zu retten

Störche auf der Kompostieranlage in Beuna am 20. Juni 2025

Beuna/MZ. - Etwa ein Jahr, nachdem im Saalekreis nachweislich Jungstörche an Gummibändern im Magen verendet sind, droht sich alles nun zu wiederholen. Seit August ist aufgrund des Einsatzes der Wildvogelhilfe Leipzig klar, dass ein Teil der vielen Gummis, die die Störche aus der Region für Regenwürmer halten und seit Jahren an ihre Jungtiere verfüttern, von einer Biomüll-Kompostieranlage in Beuna (Merseburg) stammt. Im schlimmsten Fall verenden die Tiere qualvoll.