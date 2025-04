Die Hochschule Merseburg veranstaltet einen Infotag, an dem Schüler und Eltern die Studiengänge kennenlernen. Die Praxisbezüge kommen dabei nicht zu kurz. Das Interesse ist groß. Aus ganz Deutschland reisen Interessierte an.

Was Studenten am Campus besonders gut gefällt

Merseburg/MZ. - Das Fernsehstudio der Hochschule Merseburg ist am Samstag fast durchgehend belegt. Die „On air“-Leuchte über dem Eingang leuchtet dunkelrot und zeigt somit an, dass gedreht wird. Hier und da kommen Interessierte vorbei und werfen einen Blick in das Studio, in dem auf den ersten Blick ein Labyrinth aus Monitoren, Kameras, Lichtern und Mikrofonen wartet. Normalerweise würden Gäste natürlich bei laufendem Sendebetrieb stören.