Moritz Eichelmann und Julia Beier sind als einzige Stadträte nach dem Jahrtausend geboren. Sie erklären, warum sie in Merseburg Sprachrohr der Jugend sein und was sie verändern wollen.

Was fehlt den Jüngeren in Merseburg?

Merseburg/MZ. - Das Duell 20. gegen 21. Jahrhundert geht im Merseburger Stadtrat mit 38:2 sehr deutlich an das vergangene Jahrhundert. Lediglich zwei Räte sind in den 2000ern geboren: Julia Beier, 20, Biochemiestudentin, parteilos, Mitglied der Linken-Fraktion. Und Moritz Eichelmann: 19 Jahre, ehemaliger Landesschülersprecher, Student der Politik- sowie der Medien- und Kommunikationswissenschaften, seit zwei Jahren Mitglied der FDP. Im Gespräch mit Robert Briest erklären die Ratsneulinge, warum es sie so jung in die Kommunalpolitik zieht, was sie dort als Sprachrohr der Jugend erreichen wollen und warum Tiktok ein schwieriges Instrument für lokale Kommunikation ist.