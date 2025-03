Am Wochenende, 29. und 30. März, findet wieder der Merseburger Rabenmarkt auf dem Domplatz statt. Er bietet Keramik, Kunsthandwerk und handgemachte kulinarische Spezialitäten. Die Veranstalter kündigen etliche neue Gesichter an. Welche das sind.

Was der Merseburger Rabenmarkt Neues bietet

Hand in Hand: Der Oechlitzer Holzspielzeugmacher Steffen Schmidt verkauft seine Produkte gerade in Naumburg gemeinsam mit Holzmöbelbauer Mathias Scheffel, der wiederum auf dem von Schmidt veranstalteten Merseburger Rabenmarkt dabei ist.

Oechlitz/MZ. - Der Oechlitzer Holzspielzeugmacher Steffen Schmidt arbeitet aktuell an mehreren gemeinsamen Projekten mit dem Naumburger Holzmöbelhersteller Mathias Scheffel. In Naumburg am Markt 12 präsentieren beide zum Beispiel bis Ende April gemeinsam ihre Arbeiten.