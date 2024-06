Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Der Kauf mit Bargeld hat in Zeiten des Internets ohnehin stark abgenommen. Schließlich kann an der virtuellen Kasse nicht mit physischen Scheinen bezahlt werden. Nun soll auch die Barzahlung in Geschäften weiter eingeschränkt werden. Die Europäische Union hat vor kurzem beschlossen, dass ab 2027 nur noch Beträge bis 10.000 Euro in bar bezahlt werden dürfen. So soll die Finanzkriminalität bekämpft werden.