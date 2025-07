Kateryna Sydorenko kam aus Kiew nach Merseburg und steht kurz vor ihrem Abschluss in Informatik. Ein Praktikum führte sie zu ihrem Traumjob in Halle – und zur Entscheidung, in der Region zu bleiben.

Merseburg/Halle/MZ. - Manchmal hilft auch eine Wohnung im elften Stock gegen Heimweh. Das erinnere sie an Kiew, wo sie ihre Jugend im zwölften Geschoss verbrachte, erzählt Kateryna Sydorenko. Die 25-Jährige, die seit Kurzem in Halle-Neustadt lebt, sitzt in der Cafeteria ihrer Hochschule in Merseburg. Die Besuche auf dem Campus werden seltener, denn sie muss nur noch ihre Bachelorarbeit in Informatik verteidigen. Danach hat sie dann ihren vierten Abschluss aus drei Ländern in der Tasche. Parallel dazu arbeitet sie schon für ein hallesches IT-Unternehmen. In der Cybersicherheit, genauer in der Forensik, forscht sie etwa bei Computerbetrug nach.