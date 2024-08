Traditioneller sportlicher Höhepunkt in Merseburg: das 31. Sportfest für Menschen mit Handicap in der Rischmühlenhalle: Hier maßen sich die Teilnehmer auch im Würfeln.

Warum in der Merseburger Rischmühlenhalle Würfel durch die Luft flogen

Die TanzArt-Mädels machen es vor, alle machen mit: Erwärmungsgymnastik zum Party-Kracher "Cordula Grün" beim 31. Sportfest für Menschen mit Handicap in der Merseburger Rischmühlen-Halle.

Merseburg/MZ. - Schon mal Leitergolf gespielt? Das ist schon für Menschen ohne Handicap eine knifflige Sache.

Beim 31. Sportfest für Menschen mit Handicap in der Merseburger Rischmühlenhalle zeigen viele Teilnehmer bei diesem Wurf- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem mit sogenannten Bolas auf ein dreisprossiges Leitergestell gezielt wird, erstaunliches Können.

Doch zunächst war Aufwärmen angesagt. Dazu schallte der Party-Kracher „Cordula Grün“ des österreichischen Popsängers Josh aus dem Jahre 2018 durch die Halle. Die Mädels von „TanzArt“ tanzen die Aufwärmgymnastik vor, alle anderen machen begeistert mit.

Wie überhaupt der Spaß bei diesem sportlichen Höhepunkt in Merseburg an erster Stelle stand. Nach dem Aufwärmen sammelten alle Punkte beim Würfeln. Die riesigen Würfel aus Schaumstoff durften und sollten dabei durch die Halle fli8egen. Auch beim Boßeln, Kegeln, Weitsprung, 20-Meter-Sprint und bei der Domfahrt galt es, Punkte zu sammeln. Bei letzterer sitzt man im Rollstuhl (auch wenn man sonst laufen kann) und versucht, über eine Zehn-Meter-Strecke einen Raben aus Plüsch so schnell wie möglich auf einem Dom-Modell abzusetzen.

60 ehrenamtliche Helfer sorgten am Samstag in der Sporthalle für einen reibungslosen Ablauf.