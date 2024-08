An den Tagen der offenen Weinkeller beteiligt sich auch Winzer Mario Thürkind aus Gröst. Sein Weinkeller und die noch junge Vinothek können am Wochenende besichtigt und alle Weine des Jahrgangs 2023 verkostet werden.

Tage der offenen Weinkeller an Saale und Unstrut

Der Wein gedeiht wie hier in Steigra. An diesem Wochenende laden Winzer ein, ihre Weinberge und -keller zu besichtigen.

Gröst/MZ. - Zu den Tagen der offenen Weinberge und Weinkeller 2024 an Saale und Unstrut wird von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, eingeladen. Im südlichen Saalekreis beteiligt sich Winzer Mario Thürkind aus Gröst an der Traditionsveranstaltung, die jährlich am ersten Augustwochenende stattfindet.