Anderthalb Jahre nach tödlichem Unfall Warum es jetzt eine neue Gedenkstätte für Fiona in Bad Dürrenberg gibt

Im Dezember 2023 wurde ein siebenjähriges Mächen in Bad Dürrenberg von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt. Seitdem erinnerten direkt an der Unfallstelle Plüschtiere und Kerzen an Fiona. Nun gibt es einen neuen Gedenkort in der Bahnhofstraße. Bei der Einweihung mahnte die Familie zur Vorsicht im Straßenverkehr.