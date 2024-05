Das Waldbad Leuna startet am Samstag in die Saison. In der Zwischenzeit ist viel passiert: Die Becken wurden mit neuer Folie ausgekleidet, die mit Unterwassermotiven bedruckt ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/MZ. - Die Waldbad-Saison in Leuna startet am Samstag, 1. Juni – trotz regnerischer Wetterprognose. Besucher können sich einer Mutprobe stellen, denn ab sofort kann man vom Sprungturm aus in das Maul eines großen Hais springen. Natürlich handelt es sich nicht um einen echten. Während der Winterpause ist im Waldbad viel passiert. Die Becken sind mit einer neuen Folie ausgekleidet und stellenweise mit Unterwassermotiven bedruckt worden. Neben dem Hai in dem kleineren der beiden Becken gibt es im großen Nichtschwimmerbecken in einer Ecke nun ein Korallenriff. Außerdem sind auf dem Beckenboden einige Meeresbewohner wie Seestern oder Fische zu entdecken.