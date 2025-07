Zum 28. Merseburger Drehorgelfest spielt Angela Reinking erstmals ihr neues Instrument. Musiker der traditionsreichen Veranstaltung locken viel Publikum in die Innenstadt und besuchen Pflegeeinrichtungen.

Drehorgelfest in Merseburg

Angela Reinking spielt zusammen mit Armin Woska in der Merseburger Stadtkirche St. Maximi.

Merseburg/MZ. - Bei so viel Zeit, die sie zuletzt der Drehorgel gewidmet hat, „wird mein Cello fast eifersüchtig“, schmunzelte Cellistin Angela Reinking. Sie hatte zur 28. Auflage von Merseburgs Drehorgelfest am Samstag eine Premiere: Reinking spielte das erste Mal mit ihrer eigenen Drehorgel vor Publikum, verriet sie den rund 250 Gästen, die Samstagnachmittag zum großen Konzert der Drehorgelspieler in die Stadtkirche St. Maximi gekommen waren.