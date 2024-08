Die Zahl ausländischer Studierender an der Hochschule Merseburg - jetzt kommen Usbeken - nimmt zu. Das muss sie auch. Rektor Markus Krabbes nennt die Gründe dafür.

Warum die Hochschule Merseburg immer mehr ausländische Studierende haben will

Kooperation mit Uni in Taschkent

Merseburg/MZ. - Was will die Hochschule Merseburg, die gerade ein Papier mit der Pädagogischen Universität Taschkent zur künftigen Zusammenarbeit unterzeichnet hat, von Usbekistan? Rektor Markus Krabbes hat eine klare Antwort darauf: Usbekische Studenten hier in Merseburg.