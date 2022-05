Warum die Ansiedlung der neuen Bundesbehörde positiv für Merseburg und die Region ist

Die Domstadt bekommt eine Bundesbehörde. Die soll die Einhaltung von Menschenrechten in Lieferketten überwachen. Das Land freut sich über Arbeitsplätze.

Ab 2023 sind größere Unternehmen dazu verpflichtet, dass auch bei ihren Zulieferern in anderen Ländern die Menschenrechte eingehalten werden.

Merseburg/MZ - Merseburg hat in Berlin Konjunktur. Nach der angekündigten Ansiedlung des Umweltinformationszentrums soll die Domstadt bald eine zweite Bundesbehörde bekommen. Wie die Staatskanzlei Sachsen-Anhalts am Montag mitteilte, soll in der Kreisstadt eine Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) entstehen. Von dort aus sollen Mitarbeiter künftig vor allem die Einhaltung des neuen Sorgfaltspflichtengesetzes kontrollieren.