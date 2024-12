Schkopau/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr in Lochau wird ein neues Gerätehaus bekommen. Dazu hat der Gemeinderat Schkopau in seiner Sitzung am Dienstagabend einen Grundsatzbeschluss gefasst. „Ein weiterer Verzug“, so Ordnungsamtsleiter Thomas Kuphal, „ist gegenüber den Lochauer Feuerwehrleuten nicht mehr zu verantworten.“

