Merseburg/MZ. - Auch so kann offensichtlich ein Überraschungsei aussehen. Und was verbirgt sich unter der schwarzen Folie? Es ist nicht schwer zu erraten: Hier warten neue Spielgeräte auf die Kinder aus dem Merseburger Klause-Viertel. Noch ist das Ganze aber eine Baustelle. Doch nicht mehr lange.

Zwei verschiedene Varianten

Der alte Spielplatz an der Moestelstraße war längst in die Jahre gekommen, hatte seinen Namen eigentlich schon fast nicht mehr verdient. Das störte die Anwohner des Viertels. „Und auch die riesigen Platanen, die in die angrenzenden Grundstücke wurzelten“, erzählt Dietmar George, der im Viertel wohnt. Das Ganze sei weder schön noch praktisch gewesen. Anlässlich des großen Zollingerfestes zum 100-jährigen Bestehen des Klause-Viertels hatten die Anwohner mit OB Sebastian Müller-Bahr (CDU) über ihren Wunsch nach einem neuen Spielplatz gesprochen. „Die Stadt hatte uns zwei verschiedene Varianten vorgestellt. Wenn man so will – einmal eine Mercedes E-Klasse und einmal einen Trabi“, schmunzelt George. „Wir haben dann gesagt, dass wir froh wären, wenn es irgendetwas dazwischen gäbe.“ Und nun sind es nur noch ein paar Wochen bis zur offiziellen Einweihung.

Spielgerät für 20.000 Euro

„Wir haben für rund 20.000 Euro ein Spielgerät angeschafft“, erzählt Gerd Heimbach, der zuständige Amtsleiter des Straßen- und Grünflächenamtes. „Das steht auch schon. Unsere Leute haben es allerdings in die Folie eingewickelt, damit niemand denkt, man könnte es schon benutzen. Es stehen ja auch noch Absperrungen, denn wir sind längst noch nicht fertig mit dem neuen Spielplatz.“ In den nächsten Tagen werde man anfangen, Bäume und Sträucher zu pflanzen.

Am 24. Mai soll der neue Spielplatz dann von denen eingeweiht werden, für die er gedacht ist – den Kindern aus dem Viertel und den Enkeln, die ihre Großeltern besuchen. Das Kinderfest im Klause-Viertel steigt von 14 bis 17 Uhr.