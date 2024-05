Die 34-jährige Kim Le Thanh ist Geschäftsführerin der „Wald &Wein“ GmbH. Die Firma hat am Mittwoch in der Klosterstraße 2 in Querfurt ein Geschäft eröffnet. Es ist Vinothek und noch mehr.

Querfurt/MZ - - Entspannende Jazz-Musik ist aus Lautsprechern zu hören, ins Auge fallen beim Betreten des Geschäfts in der Klosterstraße 2 in Querfurt stylishe Möbel und die in Fensternischen eingearbeiteten Weinregale aus Holz. Der Laden in der Innenstadt, der lange leer stand und zuvor unter anderem als Café genutzt wurde, hat sich in den vergangenen Wochen in eine Vinothek verwandelt. Doch es steckt noch mehr drin in dem Geschäft der „Wald & Wein“ GmbH, das die 34-jährige Kim Le Thanh am Mittwoch eröffnet hat und betreibt.