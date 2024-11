Merseburg/MZ - Die Polizei ist am Montag in Merseburg gegen mutmaßliche Metalldiebe vorgegangen. Wie die Polizeiinspektion Halle erklärte, handelte es sich bei der Aktion in der Poststraße um Amtshilfe für die Staatsanwaltschaft Hagen. Deren Sprecher Gerhard Pauli erklärte am Dienstag: Vor Ort sei ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 41-Jährigen vollstreckt worden.

