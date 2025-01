Mücheln/MZ. - Der Interessen- und Förderverein Geiseltalsee (IFV) möchte auch 2025 Seerundfahrten mit seinem Fahrgastschiff „Felix“ anbieten. Dafür braucht es aber wie alle fünf Jahre einen neuen Tüv, konkret ein Attest der Schiffsuntersuchungskommission. Deshalb hing „Felix“ Donnerstagmittag an seinem Heimathafen in Mücheln am Kranhaken und wurde an Land gehievt.

