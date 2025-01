Saalekreis/MZ. - Die Abstimmung zur Wahl der Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 im Saalekreis hat begonnen. Wie schon in den vergangenen Jahren stellt die MZ zunächst die Nominierten in den sechs Kategorien vor. Den Anfang machen die Juniorinnen. Die Athletinnen können sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene zahlreiche Erfolge vorweisen. Daher stehen sie bei der gemeinsamen Sportlerwahl vom Kreissportbund Saalekreis (KSB) und der MZ auf dem Stimmzettel.

Der KSB fasst die Leistungen der jungen Sportlerinnen zusammen:

Ella Lippa, SV Großkayna 1922, SUP

Nach ihrer tollen Saison im Jahr 2023 konnte die Nachwuchssportlerin Ella Lippa auch im vergangenen Jahr an ihre guten Leistungen anknüpfen und erneut ihr Können auf dem SUP-Board unter Beweis stellen.

2024 startete die junge Sportlerin vom SV Großkayna erfolgreich im Wildwasser und belegte bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin Sprint den 3. Platz. Bei den Landesmeisterschaften paddelte sie am schnellsten und holte sich in der Disziplin Cross den Landesmeistertitel.

Josefine Unger, SV 1885 Teutschenthal – WLT, Leichtathletik

Die Schülerin Josefine Unger trainiert seit sieben Jahren beim Wurf- und Laufteam des SV 1885 Teutschenthal. Ihre Spezialdisziplin ist das Hammerwerfen.

Bei ihrer Bestleistung im letzten Jahr beförderte die junge Leichtathletin die drei Kilogramm schwere Metallkugel auf 42,02 Meter und sicherte sich so den 1. Platz bei den Mitteldeutschen Meisterschaften. Auch bei den Landesmeisterschaften konnte sie beim Hammerwurf überzeugen und sicherte sich sowohl im Januar (Winterwurf) als auch im Juni den Landesmeistertitel.

Kira Berger, VfH Mücheln 1951, Kunstradsport

Kira Berger dominierte im vergangenen Jahr die Altersklasse der Schülerinnen U15 im Einer-Kunstradfahren in Sachsen-Anhalt: Mit beachtlichem Vorsprung sicherte sie sich den Landespokal und den Landesmeistertitel.

Doch nicht nur das – bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Eggersdorf setzte sich Kira trotz der starken Konkurrenz der neuen Bundesländer durch und durfte auch hier auf das oberste Treppchen klettern. Erfolge wie diese brachten ihr zudem einen Platz im Nachwuchskader Sachsen-Anhalts ein.

Patrizia Bahn, Kampf- und Rehasport Geiseltal, Ringen

Das Sportjahr begann für Patrizia Bahn vom Kampf- und Rehasport Geiseltal sehr erfolgreich. Im Januar gewann sie den Landesmeistertitel. Im Februar folgte dann der 2. Platz bei den Mitteldeutschen Meisterschaften. Aufgrund ihrer Leistungen nahm Patrizia im März bei den Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen (U20) teil.

Damals noch U17-weiblich, kämpfte sie in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm und belegte einen beachtlichen 5. Platz. Nur einen Monat später fanden die Deutschen Meisterschaften der U17-weiblich statt. Patrizia ging hochmotiviert in den Wettkampf. Doch eine Verletzung während des Wettkampfes verhinderte eine bessere Platzierung. Aufgrund ihrer guten Vorleistung belegte Patrizia noch den 6. Platz.

Emily Teubner, TSV Stahl Rothenburg, Skisprung

Hohe Anlaufgeschwindigkeit, kräftiger Absprung, günstige Flughaltung und perfekte Landung – Eigenschaften, die Emily Teubner vom TSV Stahl Rothenburg sehr gut beherrscht. Die 17-jährige Skispringerin holte in der letzten Saison den Gesamtsieg beim Deutschlandpokal sowie den 9. Platz in der Gesamtwertung des Internationalen Alpencups.

Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften belegte Emily, die inzwischen in den Nationalkader (C-Kader) berufen wurde, bei schwierigen Windbedingungen den 4. Platz. Auch bei den Jugendmeisterschaften im Team-Wettbewerb konnte sie mit sehr guten Sprüngen überzeugen und sicherte sich mit ihrer Team-Kameradin aus Wernigerode den Vizemeistertitel.

Hanna Puhlmann, SV Germania Schafstädt, Kegeln-Classic

Kegeln ist Hanna Puhlmanns Leidenschaft. Und diese Begeisterung zeigte sie auch in der letzten Saison bei der Landeseinzelmeisterschaft im Sprint, welche an drei Wettkampftagen ausgetragen wurde.

Neben zahlreichen Nachwuchsathleten ging die junge Sportlerin vom SV Germania Schafstädt an den Start. Hanna ging aber nicht nur an den Start, sondern setzte sich gegen 31 Keglerinnen und Kegler aus dem gesamten Land erfolgreich durch. In einem spannenden Turnier und teilweise hart umkämpften Duellen sicherte sich Hanna in der Altersklasse U18 den Landesmeistertitel.