Pflegebranche im Saalekreis Von der Garagenfirma zum 160-Mann-Unternehmen - Braunsbedraerin übergibt ihr „Baby“

In der Pflege im Geiseltal GmbH in Braunsbedra hat es zum Jahreswechsel Veränderungen in der Geschäftsführung gegeben. Gründerin Maria Piller ist ausgeschieden.