Saalekreis/MZ. - Trotz ihrer jungen Jahre konnten im Saalekreis schon einige Nachwuchssportler beachtliche Erfolge feiern. Auch im vergangenen Jahr konnten sechs Junioren mit ihren Leistungen brillieren. Gemeinsam können sie zahlreiche Titel auf Landes- und Bundesebene vorweisen.

Zur Teilnahme online abstimmen unter: volksstimme.sslsurvey.de/MZ-Sportlerumfrage-2024

Nun stehen sie bei der gemeinsamen Sportlerwahl vom Kreissportbund Saalekreis (KSB) und der Mitteldeutschen Zeitung auf dem Tippschein. Der KSB blickt auf die Erfolge der sechs Athleten zurück:

Ben Leon Knorr, SV Großkayna 1922, SUP

Seit fünf Jahren steht Ben Leon Knorr auf dem SUP-Board und fährt erfolgreich durch raue Gewässer. In der letzten Saison stellte sich der junge Sportler vom SV Großkayna besonderen Herausforderungen und zeigte in seinen Rennen sehr gute Leistungen. 2024 überzeugte Ben sowohl im Flach- als auch im Wildwasser und wurde in der Altersklasse U14 fünffacher Landesmeister in verschiedenen Disziplinen.

Seit fünf Jahren ist Ben Leon Knorr auf dem SUP-Board unterwegs. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Seinen größter Erfolg feierte er jedoch mit dem Sieg bei den Deutschen Meisterschaften. Hier konnte er sich in der Disziplin Sprint gegen zehn weitere Teilnehmer erfolgreich durchsetzen. Drei Vizemeistertitel und ein dritter Platz runden sein erfolgreiches Sportjahr ab.

Daniel Kostjuk, PSV Merseburg, Judo

Daniel Kostjuk ist leidenschaftlicher Judoka beim Polizeisportverein Merseburg. Von Beginn an war er ehrgeizig und immer bestrebt, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Motiviert und mit großem Siegeswillen geht der Elfjährige in seine Kämpfe und konnte schon einige Erfolge erzielen.

Daniel Kostjuk konnte sich den Landesmeistertitel im Judo sichern. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Bei den Landesmeisterschaften im letzten Jahr musste er sich gegen vier weitere Teilnehmer durchkämpfen. Eine Aufgabe, die der junge Judoka problemlos löste. Er gewann alle seine Kämpfe souverän und holte sich den Landesmeistertitel.

Jason Dünkel, SV 1885 Teutschenthal-WLT, Leichtathletik

Hammerwerfen ist seine Spezialdisziplin. Seit acht Jahren trainiert Jason Dünkel beim Wurf- und Laufteam des SV 1885 Teutschenthal. Bei seiner bisherigen persönlichen Bestleistung schleuderte der Schüler das vier Kilo schwere Gerät auf 49,59 Meter.

Hammerwerfen ist die Spezialdisziplin von Jason Dünkel. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

In seiner Spezialdisziplin konnte Jason in der letzten Saison zahlreiche Erfolge erzielen und wurde in der Altersklasse M15 sowohl im Winter als auch im Sommer Landesmeister und Mitteldeutscher Meister.

Anas Alhammoud, RSV Merseburg, Ringen

Anas Alhammoud hat bereits mit sechs Jahren beim Ringersportverein Merseburg mit dem Ringen begonnen. Seitdem hat er eine große Entwicklung genommen. Im vergangenen Jahr nahm er an insgesamt 13 Turnieren teil, die Anas alle für sich entscheiden konnte. Die zwei größten Erfolge feierte er bei der Landesmeisterschaft und der Mitteldeutschen Meisterschaft.

Anas Alhammoud entschied im letzten Jahr ganze 13 Turniere im Ringen für sich. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Der erst Zwölfjährige wurde im Freistil und im griechisch-römischen Stil jeweils Mitteldeutscher Meister und holte sich zudem den Landesmeistertitel. Auch beim 26. Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier, eines der größten Freistilturniere in Deutschland, erkämpfte sich Anas den ersten Platz.

Kyrylo Romanii, MSV Buna Schkopau, Boxen

Der Boxer Kyrylo Romanii vom MSV Buna Schkopau hat vor einigen Jahren die Freude am Kampfsport entdeckt. Seitdem musste er sich im Ring zahlreichen Herausforderungen stellen, die er jedoch mit viel Leidenschaft gemeistert hat.

Kyrylo Romanii konnte bisher 55 seiner 63 Kämpfe gewinnen. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Von den bisher 63 Kämpfen konnte Kyrylo 55 Kämpfe für sich entscheiden. 2024 wiederholte er seinen großen Erfolg aus 2023 und erkämpfte sich in der Altersklasse U18 erneut den ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Darüber hinaus gewann er im vergangenen Jahr erneut den Chemiepokal im Nachwuchsbereich.

Karim Alsoulaiman, MSV Buna Schkopau, Gewichtheben

Karim Alsoulaiman, der seit drei Jahren Gewichtheben beim MSV Buna Schkopau trainiert, ist ein ehrgeiziger junger Sportler. Das regelmäßige und fleißige Training sollte sich für den Schüler im vergangenen Jahr auszahlen. Karim erkämpfte sich bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin Bankdrücken den dritten Platz.

Für Karim Alsoulaiman gab es Bronze bei den Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Auch im Olympischen Zweikampf war Karim in der Altersklasse 15 erfolgreich und holte sich einen fünften Platz bei den Deutschen Meisterschaften, einen dritten Platz bei den Westdeutschen Meisterschaften und den Landesmeistertitel. Aufgrund seiner starken Entwicklung erfüllte der Schüler im vergangenen Jahr zum ersten Mal in seiner jungen Karriere die Kadernorm für den Nachwuchskader zwei.