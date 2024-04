Geschäft ist umgezogen Vom Real-Markt zur Friedhofstraße in Querfurt: Neustart für Blumenladen Mertins

Anett Mertins hat mit ihrem Geschäft den Real in Querfurt verlassen. Es ist jetzt in der Friedhofstraße, in Räumen von ehemals „Alles für’s Büro“, zu finden.