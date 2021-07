Vom Campingplatz in die Galerie im „Tiefen Keller“ Merseburg

Merseburg/MZ - Peter Loose liebt es, die Natur aufzuspüren und zu erleben. Im Sommer ist der Merseburger Dauercamper, Waldgänger, Himbeer- und Brombeerpflücker und im Herbst begeisterter Pilzsucher. Seine große Leidenschaft, die Malerei, muss dann hintenanstehen.

Dienstag ist Peter Loose aus einem besonderen Grund vom Campingplatz in die Stadt zurückgekehrt. Denn im Kunsthaus „Tiefer Keller“ wurde die coronabedingt verspätete Ausstellung zu seinem 70. Geburtstag eröffnet. „Unterwegs in der Landschaft“ heißt sie und ist nun bis 25. September dort zu sehen.

„Seine in Halle geplante Jubiläumsschau konnte wegen der Pandemie nicht stattfinden. Jetzt zeigen wir sie. Denn die Ausstellung mit den vielen Merseburger Motiven gehört einfach hierher“, sagt Galeriechef Holger Leidel. Außerdem sei diese Ausstellung von Peter Loose mit jener von 2017 im „Tiefen Keller“ nicht zu vergleichen. „Nicht eine alte Arbeit ist nochmals zu sehen.“ Peter Loose konkretisiert: „90 Prozent der Arbeiten hat noch keiner gesehen.“ Seit er Rentner sei, habe seine Produktivität zugenommen. Auch liege seine letzte Schau im cCe Leuna nun zwei Jahre zurück.

Dom, Schloss, Aue und Saale

Der jetzt 72-Jährige ist allerdings größtenteils seinem Stil treu geblieben: viele Pastelle, matte und zarte Töne. Daneben finden sich Radierungen. „Es hat mich gereizt, mich mal zu reduzieren, umzudenken in Schwarz-Weiß“, meint der Künstler dazu. Sogar ein direkter Vergleich ist für den Betrachter möglich. Das Motiv eines Kirschzweiges in einer Vase findet man in der Schau in beiden Techniken vor.

Was sich vielleicht ein wenig veränderte, sind seine Motive. „Ich verarbeite gern Urlaubserlebnisse“, verrät er. Doch Corona machte auch die Reisepläne des Merseburgers zunichte. Dafür war und ist er gern in seiner Heimatregion unterwegs. Dom, Schloss, Aue und Saale sind seine Lieblingsecken.

Das Kunsthaus „Tiefer Keller“ in Merseburg ist Dienstag und Donnerstag von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 9 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr offen.