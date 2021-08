Am Montag hat bei der Stadt Merseburg die Ausbildung für den neuen beruflichen Nachwuchs begonnen.

Merseburg/MZ - Voller Elan sind vier junge Menschen am Montag bei der Stadt Merseburg in ihre berufliche Zukunft gestartet. Bürgermeister Bellay Gatzlaff, Personal-Sachgebietsleiterin Daniela Witzel sowie Mitarbeiterin Sabine Hanusa hatten die jungen Erwachsenen schon vorab begrüßt und durch ein Begrüßungs- und Kennenlern-Programm geführt.

Vier neue Nachwuchskräfte unterstützen ab sofort Merseburg

Dieses Ausbildungsjahr sei besonders, denn erstmals bildet die Stadtverwaltung drei Ausbildungs- beziehungsweise Studiengänge gleichzeitig aus und davon ist als Neuheit ein Studiengang mit dabei, heißt es in einer Mitteilung der Stadt dazu. Mit diesem erweiterten Angebot reagiere die Stadtverwaltung auf den personellen Wandel der nächsten Jahre und hofft, Stellen durch eigens ausgebildetes Personal zu besetzen.

Ein Auszubildender erlernt den Beruf zum Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Kommunalverwaltung und löst damit die beiden Auszubildenden von 2020 in ihr zweites Lehrjahr ab. Zwei weitere Auszubildende beginnen die Ausbildung zum Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau.

Erstmals ist eine Studentin im dualen Studium dabei

Darüber freue sich die Stadt besonders, da ein Gärtner zuletzt von 2011 bis 2014 ausgebildet wurde. Neben den drei Auszubildenden, die zwischen 16 und 22 Jahre alt sind, nimmt auch eine Studentin mit dem nächsten Wintersemester am 1. September das duale Bachelor-Studium Öffentliche Verwaltung auf. Die Theorie lernt sie dabei an der Hochschule Harz und ihre praktische Erfahrungen sammelt sie in Merseburg.

Als Praxispartner für diesen Studiengang der Hochschule Harz agiere Merseburg darüber hinaus ab sofort auch als Praxisstelle der Hochschule Merseburg für den Studiengang Soziale Arbeit. Dadurch könnten Studierende ihr Praxissemester bei der Stadtverwaltung absolvieren. Die vier neuen Gesichter für Merseburg kommen aus Halle, Teutschenthal und Zöschen und lernen in der Ausbildungszeit von drei Jahren beziehungsweise der Studienzeit von sieben Semestern ihre neue Ausbildungs- und eventuelle spätere Arbeitsstelle sowie die Stadt Merseburg kennen.