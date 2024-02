Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Es soll ruhiger werden an der Bahnstrecke, die durch Bad Dürrenberg führt. Die Deutsche Bahn will im kommenden Jahr vier Lärmschutzwände im Stadtgebiet errichten, und zwar genau da, wo kein Lärmschutz an den angrenzenden Wohnhäusern vorhanden ist. Insgesamt sollen 8,6 Millionen Euro in den Bau des Schutzes investiert werden.