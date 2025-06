In Merseburg Süd wurde eine Farbratte ausgesetzt und von einer engagierten Frau eingefangen. Doch die Suche nach Hilfe entwickelte sich zu einer wahren Odyssee. Warum der Weg zum richtigen Ansprechpartner so kompliziert war.

Verwirrung um ausgesetzte Farbratte in Merseburg: Wie die Rettung zum Behörden-Marathon wurde

Merseburg/MZ - An einem Garagenkomplex in der Förderstraße in Merseburg-Süd irrt eine auffällige Farbratte umher. Eine Merseburgerin zögert nicht lange und holt einen kleinen Vogelkäfig. Es gelingt ihr, das Tier einzufangen, doch damit wird es kompliziert.