Was eine Prostituierte über ihre Gäste in Köthen berichtet

Köthen/Bitterfeld/MZ. - Natalia hat Anfang Juni einige Zeit in Köthen gearbeitet. Wenn dieser Bericht erscheint, sei sie jedoch nicht mehr in der Stadt, hat sie der MZ versichert. Ihren richtigen Namen will sie nicht sagen. In einer Online-Anzeige warb sie so für ihre Tätigkeit: „Ich habe eine schöne, schlanke Figur und einen weichen natürlichen Busen. Du möchtest dich vom Alltagsstress erholen und dich vielseitig verwöhnen lassen, dann sollten wir uns schnell kennenlernen.“