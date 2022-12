Versuchter Raub in Bad Lauchstädt: Polizei sucht Zeugen

In einem Geschäft in Bad Lauchstädt hat ein bislang noch unbekannter Täter am Samstagnachmittag versucht, Bargeld zu fordern. Er hatte einen schusswaffenähnlichen Gegenstand dabei.

Bad Lauchstädt - Unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes hat ein bislang noch unbekannter Täter am Samstag um 17.40 Uhr in einem Geschäft in der Merseburger Landstraße von Bad Lauchstädt versucht, Bargeld zu fordern. Das Personal reagierte sehr klar, so ein Polizeisprecher. Der Täter verließ dann ohne Beute den Laden.

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt nun die Kripo. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt, mittelblondes Haar, buntes Tuch vor dem Mund. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Halle unter der Telefonnummer 0345/ 2 24 12 91 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.