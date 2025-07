Immer wieder verschwinden in Merseburg frisch gepflanzte Blumen oder Wände werden mit Graffiti beschmiert. Vor allem in den letzten Woche habe sich die Lage nochmal deutlich zugespitzt. Wie die Stadtverwaltung gegen die Zerstörungswut Einzelner kämpft.

Im Bahntunnel in der Merseburger Teichstraße werden immer wieder neue Graffiti an die Wände gesprüht.

Merseburg/MZ. - „Sehr geärgert habe ich mich heute über erneute Diebstähle von Pflanzen am hinteren Gotthardteich“, postete Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr jüngst in seiner Instagram-Story. Wenn man das Profil des Oberbürgermeisters aktiv verfolgt, fällt auf, dass es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt. So häuften sich in letzter Zeit Beschwerden über zerstörte oder gestohlene Pflanzen in der Domstadt.