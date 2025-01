Nach einem Auffahrunfall in Merseburg ist der Verursacher geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach einem weißen Kleinwagen mit Werbeaufdruck und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Unfallflucht in Merseburg: Weißer Kleinwagen rammt Pkw auf der B 181

Ein Auffahrunfall auf der B181 in Merseburg endete mit einer Fahrerflucht. Obwohl sich beide Unfallbeteiligten zunächst einig waren, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der vereinbarten Tankstelle.

Merseburg/MZ. - Zeugen gesucht: Ein weißer Kleinwagen ist am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, auf der Leipziger Straße/B181 in Merseburg-Meuschau auf einen anderen Pkw aufgefahren. Nach Angaben der Polizei hatte die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten müssen, was der nachfolgende Kleinwagen zu spät bemerkte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Beide Unfallbeteiligten hätten vereinbart, für den Personalienaustausch zu einer nahegelegenen Tankstelle zu fahren, heißt es weiter. Dort habe sich der Unfallverursacher, der in einem Auto mit Werbeaufdruck unterwegs war, unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Ein bislang unbekannter Zeuge hatte sich direkt nach dem Unfall bei der Pkw-Fahrerin gemeldet und seine Hilfe angeboten. Die Polizei sucht nun besonders nach diesem Zeugen sowie nach weiteren Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Auch Foto- oder Videoaufnahmen könnten bei der Aufklärung helfen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei im Saalekreis unter den Rufnummern (03461) 446 293 und (03461) 446 291 entgegen.