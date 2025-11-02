In Merseburg ist ein Siebenjähriger plötzlich zwischen Autos auf die Straße gelaufen. Der Fahrer des Wagens konnte den Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht verhindern. Der Junge musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Siebenjähriger in Merseburg von Auto erfasst – Kind mit Verletzungen im Krankenhaus

Merseburg. – In Merseburg ist am Samstag ein siebenjähriger Junge an der Straße des Friedens von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilt.

Der Junge sei zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen. Ein 58 Jahre alter Autofahrer bremste zwar noch, konnte jedoch nicht verhindern, dass sein Auto das Kind erfasste, so die Polizei weiter.

Dabei erlitt der Junge leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt.