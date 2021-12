Unfall in Merseburg: Vier Verletzte müssen ins Klinikum

Unfall an der Kaufland-Kreuzung in Merseburg. Foto: Briest

Merseburg - Bei einem Unfall in Merseburg sind am späten Donnerstagvormittag vier Personen verletzt worden. Sie mussten per Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Wie das Polizeirevier Saalekreis mitteilte, kollidierten kurz vor 11 Uhr an der Kaufland-Kreuzung der Querfurter Straße drei Autos. Ein Fahrer sei dabei eingeklemmt worden, habe sich aber selbst befreien können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein Fahrer, der auf der Querfurter Straße Richtung Bad Lauchstädt unterwegs war, eine rote Ampel überfahren. Daraufhin rammte er die anderen beiden Wagen, die gerade aus der Henckelstraße abbogen. Dies hätten auch Zeugen bestätigt, erklärte ein Polizeisprecher.