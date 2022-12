Fahrer überschlägt sich mit Auto auf der A38 bei Schkopau

Am Donnerstag kam es auf der A38 bei Schkopau zu einem schweren Unfall.

Schkopau/MZ - Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn 38 bei Schkopau gekommen. Dort, so informiert die Polizei, sei der Fahrer eines Autos während der Fahrt auf der A38 in Richtung Göttingen durch einen Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen, mit der Mittelleitplanke kollidiert, habe sich anschließend mehrfach überschlagen und prallt dann noch gegen die rechte Leitplanke.

Der Fahrer sei dabei verletzt worden und am Auto Sachschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme stellte sich dann noch heraus, dass der Fahrer einen Promillewert von 2,24 aufwies, heißt es weiter.