Unbekannter zündet Papiertuchspender in öffentlicher Toilette in Merseburg an

Merseburg - Am Sonntagabend ist es auf dem Domplatz in Merseburg zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut der Polizei, setzte ein Unbekannter in der öffentlichen Toilette ein Papiertuchspender in Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche Angaben zum Vorfall oder den Tatverdächtigen machen können, mögen sich bitte beim Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461-4460 melden.