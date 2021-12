Unbekannte attackieren künftige Impfstelle in Merseburg

Die Tat geschah wohl in der Nacht.

Merseburg/MZ - Kriminelle haben am Wochenende die künftige Impfstelle im Merseburger Brühl-Center beschädigt. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, ereignete sich die Tat wohl zwischen Mitternacht und Samstagvormittag.

Unbekannte attackierten in dieser Zeit die Schaufenster. Womit ist noch unklar. Durch den Angriff wurde die Doppelverglasung an drei Stellen beschädigt. „Wir haben umfangreich Spuren aufgenommen“, erklärte ein Polizeisprecher.

Impfungen ab Mittwoch

Die Impfstelle in dem künftig als Marktgalerie firmierenden Center soll am Mittwoch ihren Betrieb aufnehmen. Termine sind bereits jetzt auf der Seite des Saalekreises buchbar. Am 22. und 30. Dezember finden dort auch spezielle Impfaktionen für Fünf- bis Elfjährige statt.