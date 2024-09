Querfurt/MZ. - Der Wunsch hat wohl schon so manchen ungeduldigen Autofahrer ereilt, der vor einer roten Ampel warten musste: „Kann die nicht weg!“ Im Normalfall entsteht daraus nicht mehr als ein spontaner Blutdruckanstieg. Außer der Geistesblitz, ob man nicht etwas an der Verkehrsführung ändern könnte, ereilt einen Bürgermeister, der vor der Lichtsignalanlage dem Wechsel auf Grün harren muss. Dann kann es so gehen wie in der Stadt Querfurt, wo nun ein hallesches Planungsbüro im Bauausschuss erste Überlegungen für die Umgestaltung der Merseburger Straße präsentierte. Im Kern ging es dabei darum, die beiden Ampelkreuzungen an der Ausfallstraße gen Obhausen und Schafstädt durch Kreisverkehre zu ersetzen – in einem Fall durch einen sehr spektakulären.

