Trockenheit stoppt großes Höhenfeuerwerk über dem Kurpark

Aus Sorge vor Schäden an der historischen Parkanlage und den barocken Gebäuden hat die Goethestadt das Abschlussfeuerwerk am Sonntag abgesagt. Ganz ohne Pyroshow endet das Brunnenfest aber nicht.

Ein so spektakuläres Höhenfeuerwerk wie 2019 wird es diesmal nicht geben.

Bad Lauchstädt/MZ - Das Brunnenfest in Bad Lauchstädt wird nicht mit einem Höhenfeuerwerk enden. Wie Bürgermeister Christian Runkel (CDU) im Hauptausschuss erklärte, habe man sich darauf mit den Historischen Kuranlagen geeinigt. Grund sind Sorgen, dass ob der zuletzt großen Trockenheit Schäden durch das Feuerwerk entstehen könnten. Den Abschluss bildet am Sonntag um 22 Uhr nun die eigentlich für Samstag 22 Uhr geplante Licht- und Lasershow. Am Samstag gibt es dafür ein kleineres Feuerwerk, dass über dem Brunnenversand gezündet wird.