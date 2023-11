Manupackaging - Wirtschaft im Saalekreis Transparente Sicherheit aus Schkopau für ganz Europa

Die Firma Manupackaging produziert in Schkopau Stretchfolien. Die halten nicht nur Waren auf Paletten fest, sondern auch Heuballen. In einem neuen Center, können Kunden ihre Ladung sogar Bremstests unterziehen. Das Unternehmen will derweil auf mehr Recycling setzen.