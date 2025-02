Ein Bootsverleih kritisiert die schlechte Infrastruktur am Geiseltalsee-Hafen in Braunsbedra. Es fehle an Gastronomie und Freizeitangeboten. Welche Gründe er dafür nennt und welche Maßnahmen er fordert.

Braunsbedra/MZ. - In einem offenen Brief sieht die Ostboote GmbH, ein Bootsvermieter am Geiseltalsee-Hafen Braunsbedra, die wirtschaftliche und touristische Zukunft vor Ort in Gefahr.