Nach dem Hochwasser um Neujahr verkeilten sich etliche Tonnen Treibgut an Merseburgs Neumarktbrücke. Mit Boot und Bagger haben Arbeiter die nun aus der Saale an Land geholt. Das Problem ist aber ein wiederkehrendes.

Merseburg/MZ. - „Das Zeug liegt da schon seit Monaten. Es wird Zeit, dass es wegkommt“, sagt eine Passantin. Sie beobachtet vom Geländer aus das Treiben unter der Merseburger Neumarktbrücke. Was dort geschieht, erinnert an Mikado für Fortgeschrittene. Ein Arbeiter mit orangenen Helm steuert von einem Deckprahm aus einen Kranausleger. Dessen Zange hat einen dicken Baumstamm gepackt und versucht ihn aus dem Treibgutgeflecht zu ziehen. Vor, zurück, dann lässt er ihn mit lautem Platschen zurück in den Fluss fallen, versucht den Stamm weiter in der Mitte zu greifen. Doch er hängt noch immer fest.