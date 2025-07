Ein Leipziger Veterinärpathologe untersucht die tote Fledermaus aus der Kita „Dino“ Milzau. Er erklärt, wie es bei den Säugetieren zu Tollwut kommen kann, welche Erreger es in Deutschland noch gibt und wie sie zum Menschen gelangen könnten.

Nach Fund in Kita in Milzau

Wasserfledermaus können an Tollwut erkranken. Bei anderen Arten gibt es bisher teils keine registrierten Fälle

Merseburg/MZ. - Die an Tollwut verendete Wasserfledermaus aus der Kita „Dino“ in Milzau soll weiter untersucht werden. Das erklärte der Professor für Veterinärpathologie Reiner Ulrich. Er leitet an der Universität Leipzig ein Forschungsprojekt zur Fledermausgesundheit.