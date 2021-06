Ticketverkauf für Orgeltage Merseburg hat begonnen

Merseburg - „Die 51. Merseburger Orgeltage – natürlich finden sie statt…“, teilt Mitorganisator Hans-Hubert Werner in einer Pressenotiz mit. Aber unter welchen Corona-Bedingungen, das lasse sich gegenwärtig noch nicht sagen. Das Programm jedenfalls stehe, die Solisten, Chöre und Orchester seien eingeladen, der Ticketvorverkauf habe begonnen. Ob es Einschränkungen hinsichtlich der Besucherzahlen in den Konzerten im September geben werde, auch das könnten die Veranstalter derzeit nicht sagen.

„Geweiht für die Ewigkeit – 1.000 Jahre Musikgeschichte am Dom zu Merseburg“, so lautet das Motto der Orgeltage, die an die Weihe des Merseburger Doms vor 1.000 Jahren musikalisch erinnern. Es reihen sich Höhepunkt an Höhepunkt: Die Regensburger Domspatzen eröffnen am 11. September das Musikfest und werden auch einen Kapitelgottesdienst musikalisch gestalten. Zum Abschluss am 18. September erklingt Johann Sebastian Bachs „Hohe Messe in h moll“ mit der Merseburger Hofmusik sowie Chören aus Saalfeld und Leipzig unter der Leitung von Michael Schönheit.

Zwischen Eröffnung und Abschluss stehen zwölf Orgelkonzerte

Zwischen Eröffnung und Abschluss stehen zwölf Orgelkonzerte mit Organisten aus Bamberg, Riga, Magdeburg, Basel, Stralsund und Paris, ein Abend zu Ehren des 400. Geburtstages von Michael Praetorius, Konzerte mit dem Gewandhauschor, dem Ensemble „amarcord“ zusammen mit dem „Calmus“-Ensemble, die lange Musiknacht unter anderem mit der Staatskapelle Halle und ein Kinderevent mit Saint-Seans „Karneval der Tiere“ und Malte Arkona vom Kinderkanal von ARD/ZDF. Eine schöne Tradition wird fortgeführt, nämlich das tägliche „Musikalische Aufschließen“ des Doms morgens um 9 Uhr.

Das genaue Programm findet man im Internet unter www.merseburger-orgeltage.de, Karten gibt es ebenfalls online oder in der Tourist-Information Merseburg sowie bundesweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (mz)