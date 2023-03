Bahn in Mitteldeutschland

Merseburg/MZ - Der südliche Saalekreis könnte künftig mit gleich drei neuen Strecken an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz um Leipzig und Halle angeschlossen werden. Darunter auch eine Verbindung von Querfurt bis Halle. Das ist ein Ergebnis, das Peter Panitz, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) nach einem Treffen mit Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) sowie Vertretern der DB Netz, Stadt und des Saalekreises am Mittwoch verkündete. In der Merseburger Sitte-Galerie ging es vor allem um „Die Kurve“, ein knapp zwei Kilometer langes Verbindungsstück bei Großkorbetha, das die bestehenden Strecken Leipzig-Naumburg und Halle-Naumburg verknüpfen soll. Es ist die physische Voraussetzung für die geplante S-Bahn-Direktverbindung Merseburg-Leipzig.