Das Unternehmen Teha Group, langjähriger Experte im Metallbau, verfolgt ehrgeizige Ziele und strebt einen reibungslosen Produktionsstart in der Aluminium-Halle am 1. August 2023 an.

Jörg Passmann (l.), Bauleiter Stahlbau bei der Teha in Querfurt, sprach am Freitag beim Richtfest den Richtspruch.

Querfurt/MZ - Es ging alles ganz fix. „Vor zehn oder zwölf Wochen haben wir gesagt: Wir müssen bauen“, so Jochen Conrad, Geschäftsführer der Teha Group. Freitagmittag stand er am Unternehmensstandort Döcklitzer Tor 69 bereits am Rohbau der neuen Halle. Zusammen mit der Geschäftsführung, mit Mitarbeitern, Vertretern von Partnerfirmen und Querfurts Bürgermeister feierte die Teha Group, langjähriger Experte im Metallbau, dass Richtfest einer Halle für den Aluminiumbau – ein Sektor, der zunehmend an Relevanz gewinne, wie es vom Unternehmen heißt.

Die Erweiterung des jetzt schon bestehenden Aluminiumbaus am Standort ist notwendig, erklärte Conrad und verwies darauf, dass sein Unternehmen zum 1. Januar dieses Jahres einen Verbund mit der Metec GmbH aus Raßnitz eingegangen ist, wo unter anderem Fenster, Fassaden, Balkone und Türen gebaut werden. Erfreulicherweise habe die Teha Group im letzten halben Jahr insbesondere im Aluminiumbau am eigenen Standort sowie bei der Metec in Raßnitz eine sehr gute Zusammenarbeit und positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Aufgrund dessen beschloss die Gruppe, den Aluminiumbau zu erweitern.

Es gehe um Kapazitätserweiterung, so der Geschäftsführer und ergänzte: „Weil Raßnitz auch begrenzt ist.“ Außerdem wolle der Verbund stärker wachsen, „in Umsatz, Ertrag und Mitarbeitern“. Fünf neue Beschäftigte seien mittlerweile eingestellt worden. Es sollen laut Conrad noch weitere drei bis fünf dazukommen. Die Teha Group verfolgt ehrgeizige Ziele und strebt einen reibungslosen Produktionsstart in der Aluminium-Halle am 1. August an. Wie der Geschäftsführer berichtete, führe das Unternehmen hier eine Investition von 350.000 bis 400.000 Euro durch, insbesondere in Maschinentechnik. Den Stahlbau für die Halle, die 23 mal 15 Meter groß sein wird, mache die Teha Group natürlich selber, betonte der Geschäftsführer. Es sei ein bedeutender Meilenstein in der Erweiterung des Aluminiumbaus beim Unternehmen.

Seit über 30 Jahren ist die Teha Group Ansprechpartner in Sachen Metallbau. Mit mehr als 220 Mitarbeitern ist sie einer der größten Arbeitgeber in Querfurt und Umgebung und inzwischen einer der leistungsfähigsten Metallbaubetriebe in Mitteldeutschland. Ihre Unternehmen, Teha, HKS und Metec, realisieren regionale und bundesweite Projekte in verschiedenen Bereichen, darunter etwa Hallenbau, technologischer Stahlbau in der Chemieindustrie, Verkehrszeichenträgersysteme, Aufzugsschachtgerüste und Aluminiumbau.

Seit 2009 gab es nun also den dritten Spatenstich auf dem Standort der Teha Group am Döcklitzer Tor – dort, wo direkt daneben die Stadt Querfurt im Rahmen des Projekts „Querfurt Nord“ ein Gewerbegebiet entwickeln will. Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) berichtete beim Richtfest unter anderem darüber, dass die Stadt „ein sehr kompetentes Büro für Projektsteuerung gewinnen konnte“. Es fiel der Name vom Unternehmer Jens Rauschenbach. „Ich denke, er ist dem ein oder anderen ein Begriff im Zusammenhang mit dem HFC“, so Nette. Rauschenbach war von 2019 an Präsident des Fußballclubs, Ende März 2023 trat er zurück. Für das Projekt „Querfurt Nord“ würden momentan formelle Angelegenheiten, zum Beispiel Ausschreibungen, abgearbeitet, sagte der Bürgermeister und ergänzte: „Ich muss es aber sagen: Ehe der erste Bagger rollt, wird es noch drei, vier Jahre dauern.“