Am Sonntagnachmittag kam es in Schkopau zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr musste in der Justus-von-Liebig-Straße tätig werden.

Ein Drehleiter der Feuerwehr Merseburg an der Einsatzstelle in Schkopau.

Schkopau/MZ/MV - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr in der Justus-von-Liebig-Straße in Schkopau zu einem Wohnungsbrand. Nach MZ-Informationen soll ein technischer Defekt an einer Geschirrspülmaschine das Feuer in einer Küche verursacht haben.

Einsatzkräfte vor dem Haus in Bereitsstellung. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Feuerwehr war in Schkopau bei einem Wohnungsbrand. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer mit einem C-Rohr schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Wohnung ist wegen der Brandschäden vorerst nicht bewohnbar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Merseburg, Schkopau, Hohenweiden, Korbetha und Ermlitz.