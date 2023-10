Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mücheln/MZ - Im Geiseltalsee ist Sonntag ein Taucher verunglückt. Er war in einer Gruppe von mehreren Tauchern unterwegs, so die Polizeiinspektion Halle. Der Teilnehmer löste sich von der Gruppe. Als die anderen nach ihm suchten, wurde er leblos an der Wasseroberfläche festgestellt. Reanimationsmaßnahmen führten nicht zu dem erhofften Ergebnis. Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen, derzeit liegen keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter vor.