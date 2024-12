Im Kreis ihrer Familie konnte Helene Goßrau aus Schraplau einen besonderen Geburtstag feiern. Ihr Rezept: „Beweglich bleiben und sich an Dingen erfreuen“.

Schraplau/MZ. - Im Kreis ihrer Familie, von Nachbarn, Bekannten und auch dem Bürgermeister und einem Vertreter des Stadtrates feierte Helene Goßrau aus Schraplau am Sonnabend ihren 100. Geburtstag. Die fitte und rüstige Seniorin empfing ihre Gäste in ihrem geschmückten und dekorierten Wohnzimmer an einer Kaffeetafel mit einer Traumtorte, während auf dem Couchtisch die Zahl der Blumensträuße und Glückwunschkarten wuchs. Auch der Saalekreis-Landrat und der Ministerpräsident schickten Grüße.